得到青心烏龍組特等的吳政田（左四），有將近40年製茶經驗。（張毓翎攝）

梅山鄉農會將阿里山高山茶各分級茶品整合，推出2盒限量的「極品一條龍」茶品禮盒，現場還開放競標。（張毓翎攝）

比賽茶炙手可熱，會場不少攤位已空無一人。（張毓翎攝）

嘉義縣政府與梅山鄉農會今日舉辦「阿里山高山茶春季優良茶競賽及展售促銷活動」。其中，得到金萱組特等的簡銘儀年僅32歲，是二代茶農，3年前返鄉與弟弟一同承接家業，其製茶技術備受肯定；另，得到青心烏龍組特等的吳政田，有將近40年製茶經驗，今年70歲的他說，「用心、耐心」是他焙出品質優良、喉韻十足烏龍茶的關鍵。

阿里山高山茶春季優良茶競賽及展售促銷活動今在梅山公園停車場登場，縣長翁章梁、立委陳明文、農糧署副署長莊老達、縣農會總幹事黃貞瑜等人皆出席，莊老達稱讚阿里山高山茶品質好，也說國內稻米自給率高，米價才會不受國際波動影響，故鼓勵民眾吃台灣好米，配阿里山好茶。

農委會茶業改良場產業服務課長林金池表示，金萱茶採收期在3月底至4月上旬，青心烏龍則在清明至穀雨之間，整體而言，萌芽期因雨水充足，養分吸收提升，再加上生長期日夜溫差大，茶葉生長緩慢，芽葉壯碩肥厚，不僅品質比以往同期好，產量也較去年增加1至2成。

這次青心烏龍組、金萱組特等獎價格，每斤分別為6萬元及3萬元，梅山鄉農會將阿里山高山茶各分級茶品整合，推出2盒限量的「極品一條龍」茶品禮盒，現場還開放競標，起標價5萬元，最後分別以10萬元及6萬6000元得標，總幹事黃世裕說，比賽茶炙手可熱，會場不少攤位已空無一人，代表茶葉已銷售一空。

(中時 )