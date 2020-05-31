中央流行疫情指揮中心記者會31日於台南舉行，陳時中表示，這一天工作都在玩，吃了很多美食，看了很多景點，非常愉快，感受台南人熱情。但他還是要強調，實行防疫新生活，把健康行為內化，盡量做到防疫新生活的要求，每一個人都做一些，社區防疫防禦網就可以形成，未來要開放邊境就更有本錢。

會中媒體詢問，台北市長夫人陳珮琪提到，之前去函世衛的信，以她英文能力來看，說有警告之意太牽強，此外，她也認為，在邊境防堵政策上，對來自武漢民眾較嚴格，對歐美人士較鬆綁，是否有政治考量？

陳時中表示，每個人有不同見解，他都尊重，因為前期對病情、病毒的了解不夠，所以就會愈嚴格，剛開始時絕對沒有想到邊境要開，現在顧及經濟發展，欲了解，衡量整個的需要，對病毒發病時間染病可能性愈了解，時間上可以做某些程度的放鬆。

陳時中說，每個疾病剛開始時，大家持有最高的警戒，才能把疫情控制住，沒有對中國比較嚴格，對歐美比較不嚴格，完全是對時序、病毒、疫情的了解，所做的各樣決定。

(中時 )