太平山國家森林遊樂區前往鳩之澤溫泉區的支線道路，今天（31日）上午發生道路上邊坡坍方，雖然道路預計今天傍晚就可恢復單向通車，但由於坍方導致溫泉水管線受損，羅東林區管理處表示，鳩之澤溫泉區因管線搶修，營業暫時中斷，預計在6月3日前恢復營業。

羅東林管處表示，上邊坡坍方的支線道路，是通往鳩之澤溫泉區的唯一道路，經搶修後遊客中午時已全數離開溫泉區，由於道路邊坡上方是鳩之澤溫泉的2號井，坍方使管線受損，園區須待管線修復完成後重新開園。

(中時 )