往鳩之澤道路坍方 園區暫停營業 14:212020/05/31 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前往鳩之澤溫泉區的支線道路今天坍方，因溫泉管線受損，園區暫停營業。（羅東林管處提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太平山國家森林遊樂區前往鳩之澤溫泉區的支線道路，今天（31日）上午發生道路上邊坡坍方，雖然道路預計今天傍晚就可恢復單向通車，但由於坍方導致溫泉水管線受損，羅東林區管理處表示，鳩之澤溫泉區因管線搶修，營業暫時中斷，預計在6月3日前恢復營業。 羅東林管處表示，上邊坡坍方的支線道路，是通往鳩之澤溫泉區的唯一道路，經搶修後遊客中午時已全數離開溫泉區，由於道路邊坡上方是鳩之澤溫泉的2號井，坍方使管線受損，園區須待管線修復完成後重新開園。 (中時 ) #道路 #坍方 #溫泉區 #鳩之澤溫泉 #邊坡 也許您會感興趣 生活熱門新聞 CP爆表！半熟麵包後好市多這甜點賣瘋了 網：超過癮 - 生活 美霸氣退WHO誰將跟進？網狂猜結局：剩它們 - 生活 天和鮮物董事長劉天和驟逝 挺過癌症卻過不了這關 - 生活 先付1千才能領 專家痛罵振興券：揩老百姓的油！ - 生活 蘇貞昌上任後這項成就 宅神看到嚇傻：太震撼了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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