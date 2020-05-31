擔任小兒科醫師的台北市長柯文哲夫人陳佩琪今（31）日指出，先前台灣向世界衛生組織發出新冠肺炎電子郵件警告的爭議一事，與其要「硬ㄠ」這是我們有先知之明警告世衛的信，倒不如拿台灣過去傲人的傳染病防治經驗來宣傳相信會更得人心；對此衛福部長陳時中則酸「我沒辦法強迫大家都看得懂啦！」兩人隔空交鋒火藥味十足。

陳佩琪今天於臉書分享防疫期間寫的文章，提到先前台灣跟世衛的電子郵件爭議，她認為這是武漢發布的訊息，我們只不過是接獲訊息後去電想跟世衛要更多的訊息而已，與其要硬ㄠ 這是我們有先知之明警告世衛的信，倒不如拿台灣過去傲人的傳染病防治經驗來宣傳相信會更得人心，也可利用這次疫情重症或死亡個案的治療方針，與台灣自豪ECMO使用經驗，來讓世人知道我們的醫學成就，相信利用這個在國際上說TAIWAN CAN HELP 更能服眾。

「說到這個，想必又要人會罵我逆時鐘」陳佩琪自嘲， 以自己的英文程度， 加上當時台灣自己手邊沒有病例， 硬要說成是我們警告世衛的信， 實在有點牽強。

陳佩琪也提到邊境防堵，武漢國人返台是全程包機，但反觀歐美返國者幾乎不設防，假設大家都遵守「醫療沒有政治考量」、「堅持做專業決定」的說詞，那為何政策會有如此差異？

對此，陳時中今天召開中央疫情指揮中心例行記者會時回應「信件都是公開的，有人看得懂、有人看不懂，我也沒辦法強迫大家都看得懂啦！」

陳時中表示尊重每個人的見解，但他也強調「疾病一開始最高警戒，才能把疫情控制住」，由於疫情前期對病毒瞭解不足，做得就會越嚴格，以前絕對不會想到邊境要開，現在衡量經濟發展需要而做某種程度放鬆，絕對不是對中國比歐美嚴格。

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(中時電子報)