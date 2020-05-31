桃園一名20歲年輕女子為情所困，到友人租屋處喝酒喝到昏睡。隔日醒來，年輕女聞到內褲有「嘉明（精液）味，驚覺遭性侵，質問陳姓男子，陳男立刻認錯道歉，還說女子口喊暗戀男姓的名字，還伸手摸他下體，他一時衝動發生關係。

桃園地院審理時，陳男改口不認性侵，辯稱應該是「夢遺」，但法官不採信，依乘機性交罪判他3年2個月徒刑。近期民事判決也出爐，陳男須賠償50萬元精神撫慰金。

判決書指出，綽號「蝴蝶」的20歲女子，2016年12月某日因感情問題，與2名友人到陳男租屋處飲酒聊天，4人皆喝到昏睡。隔日「蝴蝶」醒來返家，聞到內褲有精液的味道，傳訊陳男：「你是不是對我做了什麼，如果你誠實的話，我們還是朋友」。

陳男回應：「你那天拉我的手」、「你直接摸我那貼過來」、「當下你口中喊OO，拉著我的手去摸你…」、「我太衝動了…我無話可說」。蝴蝶怒斥陳男「為什麼不戴保險套，你不知道XX隔天拿避孕藥給我吃，那對我的身體有多受傷嗎」，陳男又回「對不起，我不是故意的，我會寄一點補品給你」。

警詢時，陳男供稱「蝴蝶」在他房內發酒瘋，直到接近凌晨5時她冷靜下來，躺在他床上睡覺，他也躺在她旁邊睡，睡到一半時，「蝴蝶」拉他的手去摸她的胸部，另一手摸他的生殖器，兩人便發生性行為。

桃園地院審理時，陳男改口否認犯案，稱「蝴蝶」內褲上的精液可能是他夢遺沾到的。不過，法官勘驗2人對話記錄，不採信陳男說法，依乘機性交罪判刑3年2個月。民事部分，判陳男應賠償「蝴蝶」精神撫慰金50萬元。可上訴。

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(中時電子報)