美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，畫面為案發前後的各項監視器畫面。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，引爆全美示威抗議。根據目擊者說法、監視器畫面、以及官方紀錄，佛洛伊德之死全因一張20美元假鈔而起，他生前最後30分鐘經歷也在媒體拼湊下曝光。

英國廣播公司（BBC）根據目擊者描述、現場監視器畫面、以及官方說法，拼湊了46歲非裔男子佛洛伊德死前最後30分鐘的經歷，據了解，事件起因全來自於一張20美元的假鈔。

根據報導，25日晚間，佛洛伊德在一間名為「Cup Foods」的商店購買香菸，店員認為他手上的20美元是假鈔，於晚間8時1分左右打電話報警，店員在電話中表示，他要求佛洛伊德歸還香菸，但對方不肯，還描述佛洛伊德看起來「酒醉了」，「無法控制自己。」

晚間8時8分，2名員警抵達現場，當時佛洛伊德和另外2人坐在一台車內，員警雷恩（Thomas Lane）馬上拔出槍來，要求佛洛伊德雙手張開，官方文件上，檢察官並未說明雷恩當時為何要拔槍，接著雷恩抓住佛洛伊德，將他拉出車外，佛洛伊德則不斷掙扎，避免被上銬。不過警方後續還是成功將佛洛伊德上銬，佛洛伊德也變得順從。

當警方試圖讓佛洛伊德坐上警車時，佛洛伊德又開始掙扎。8時14分，佛洛伊德突然全身僵直，跌落在地上，他告訴警方自己有幽閉恐懼症（claustrophobic）。

接著，44歲員警蕭文（Derek Chauvin）到場，他加入其他員警行列，試圖將佛洛伊德拉進警車。

8時19分，蕭文將佛洛伊德拽出車外，佛洛伊德雙手上銬、臉向下倒在路上，也是從這時起，路人開始拍攝警察執法過程。

根據不同手機畫面，這時佛洛伊德已完全受警方壓制，蕭文用他的左膝蓋壓在佛洛伊德頭部和頸部之間，佛洛伊德不斷求救「我無法呼吸」，口中呼喊「媽媽」，更再三向警察「拜託」。

檢察官的報告指出，蕭文仍持續用膝蓋壓住佛洛伊德的脖子，時間長達8分46秒。當時間來到6分鐘時，佛洛伊德已沒有回應，影片中也顯示，佛洛伊德這時開始變得安靜，圍觀路人也要求警方量測他的脈搏。

一名員警量測佛洛伊德右手腕脈搏，不過已經量測不到，此時員警仍未鬆開壓制。8時27分，蕭文才把腳移開，這時佛洛伊德已經一動也不動，他送醫後1小時被宣判死亡，官方解剖報告指出，死因為心臟病與毒物。

Cup Foods店主Mike Abumayyaleh事後接受媒體採訪時表示，佛洛伊德是店裡的常客，是一個討人喜歡的顧客，從沒惹過麻煩，不過事發當晚他剛好不在店裡，年輕的店員只是依照標準作業流程報警。

(中時電子報)