直播主出身的大陸男星仝卓，參加節目《聲入人心》獲選為同名美聲男團「年度首席成員」，人氣不俗，然近日他開直播與粉絲互動時，竟嘻笑吐露考大學作弊，事後遭校方及當地教育部調查追究，最終為闖禍自請取消學籍學歷，後果慘重。

仝卓本月28日開直播與粉絲互動，聊到校園生活，透露考大學時做了「神操作」，透露他對某校的執著，第一年時沒考上，第二年重考，但因為該校只收應屆畢業生，他便動用手段，將自己改成了應屆畢業生，只是最後仍沒考上，最後才去「中央戲劇學院」就讀，仝卓更說當復讀生大不易，「你們知道我多努力麼，身為公眾人物太難了」，而仝卓闡述此事時嘻笑輕浮，讓網友大感錯愕。

事後，仝卓母校中央戲劇學院得知消息，立刻發布聲明，表示招生部門已確認此事為事實，因此向上通報，而山西省教育部接獲通報，也表示將全力調查仝卓考試動手腳一案，會依法懲辦，「堅決維護教育公平公正，嚴肅追責問責」。

眼見一次閒聊釀成大災，仝卓隔天(5/29)在微博貼出手寫信道歉，深覺羞愧，表示已經向母校申請撤銷學籍」學歷，承諾會閉門思過、認真反省，「再次向大家深深地表示致歉，願承擔由此帶來的一切後果」。

(中時電子報)