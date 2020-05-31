美白人警察壓制非裔男子致死引發美國多地大規模抗議，並出現暴動行為，美國總統川普聲稱要對暴亂者開槍。而正值美中因為港版國安法導致美方祭出制裁措施之際，大陸媒體網紅胡錫進在推特發文以美國的現狀質問香港示威者：「香港的暴力抗議者們，這回你們要站在哪邊？」

美國明尼阿波利斯白人警察在街頭壓制非裔男子喬治．佛洛伊(George Floyd)致死，引發十數城市的大規模示威抗議，甚至出現暴力攻擊致死與縱火、搶劫商店等違法行為。各地的種族抗議已連續多日，暴亂行為造成社會動亂，各州並動員國民兵維持秩序，川普直呼示威者為「暴徒」，並威脅對其動用武力。

Mr. President, don't hide behind the Secret Service. Go to talk to demonstrators seriously. Negotiate with them, just like you urged Beijing to talk to Hong Kong rioters. pic.twitter.com/nTOnO0sptk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) May 30, 2020

大陸《環球時報》總編輯胡錫進為此在推特發文稱：「我有一個問題要問香港的暴力抗議者和他們的支持者：你會站在攻擊警察局的憤怒明尼阿波利斯示威者那邊，還是會站在威脅射殺『這些暴徒』的川普總統那邊？」

由於明尼阿波利斯白人警察壓制黑人致死事件引發種族抗議已延續多日，並擴大至十數個城市，連白宮都因出現抗議人士而一度封閉。不過川普昨日卻在推特上讚揚維安人員聲勢強大，有效壓制示威者氣焰，並稱維安人員非常專業，有「威猛警犬」與「令人膽寒的武器」，他在白宮裡面感覺非常安全。

川普推文還稱呼示威者為「暴徒」(thugs)，聲稱美國軍方會全力支持明尼蘇達州州長沃爾茲(Tm Walz)，克服一切困難控制局勢，川普並警告會對示威者開槍，「搶劫開始之時，就是（軍警）開槍之日。謝謝！」

川普的推文隨即遭到來自各方的嚴厲指責，網民與媒體批評川普拿強勢的武器威脅抗議民眾，非民主國家領袖應有態度。

胡錫進也對川普的推文猛酸：「總統先生，不要躲在特勤局後面。認真地跟示威者對話，與他們進行談判，就像您敦促北京與香港暴徒對話一樣。」

他在推文中說：「川普威脅『開槍』，並宣佈以軍隊支持州長。我對此強烈譴責。請保護明尼蘇達州的民眾，就像你同情香港暴徒一樣。」

胡錫進還以美國種族衝突引發暴亂挖苦說：「美國政客定義的『美麗景象』終於從香港擴展到美國，現在他們從自己的窗戶看到他們曾經讚揚過的一切。我想問一下眾議院議長佩洛西和國務卿蓬佩奧：北京是否應該像您所美化香港暴亂分子一樣，支持美國的抗議活動？」

(中時電子報)