世界衛生組織定調新冠病毒傳播方式為接觸與飛沫傳染，國立中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁與美國學者、傳染病學專家共同合作發現，新冠病毒更可透過「懸浮微粒」傳播，該論文也獲國際權威期刊Science刊登。

王家蓁與美國加州大學聖地牙哥分校氣膠中心主任Kimberly A. Prather、傳染病學專家Robert T. Schooley攜手合作，發現導致肺炎COVID-19的新型冠狀病毒SARS-CoV-2，能以極細微的氣膠懸浮微粒或液滴形式於空氣中傳播。特別是無症狀患者，在不知染病、未配戴口罩或防護措施下，可能使氣膠傳播成為主要感染途徑。

該篇論文受到全球各界廣泛重視，更獲美國紐約哥倫比亞大學、奧勒岡州立大學及加拿大McGill大學等多位學者肯定且感謝致意，強調研究結果對當地推廣宣導防疫有極大助益。

王家蓁強調，人們平時講話、唱歌、咳嗽、或單純呼吸，就會釋放大小在1微米以下的氣膠微小液滴。含有病毒的微細氣膠經由患者呼氣釋放到環境中後，不僅可存活16小時以上，更可傳播到比WHO目前所建議的安全社交距離更遠的距離。一旦被吸入到人體內，可進入肺部更深處導致感染。

該研究還指出，在空氣污染較嚴重的地區，病毒亦可能附著於空氣中的人為污染氣膠傳播，加速散佈。

不過王家蓁表示，在國內疫情管控得宜、全民配合配戴口罩之下，SARS-CoV-2病毒透過氣膠方式傳播的可能性相當低。研究結果希望協助各國重新審視不合時宜的疾管措施，使疫情得到更有效的控制。

(中時 )