今年苗栗陶藝創作競賽於即日起至6月17日間開放報名。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗為台灣重要的陶藝重鎮，擁有豐富自然資源，孕育許多國內外知名的陶藝名家。苗栗縣政府爭取客家委員會經費辦理「苗栗陶品牌打造計畫」，規畫人培工作坊，邀請陶藝家以陶藝學的理論課程引導入門，並打造陶藝新秀嶄露頭角的創作平台，扎根陶藝文化。

縣府文化觀光局以課程、比賽等多元化形式推廣陶藝文化，今年邀請傳承製陶第24代的文生窯陶藝家吳明儀、與中華民國陶藝協會理事、財團法人台灣茶文化推廣協會理事賴秀桃，透過茶席展演、陶藝學的理論課程入門，帶領學員動手實作，創作屬於自己獨一無二的作品。另辦理苗栗陶藝創作競賽，打造陶藝創作平台，現場完成陶藝創作，扎根藝文。

文觀局長林彥甫表示，透過政府、陶藝協會、學校等力量共同推廣，串聯在地資源，盼能藉此推展陶藝文化、鼓勵藝術創作，並且培養學生對於陶瓷及美學的創作力。

文觀局說明，今年陶藝創作競賽即日起至6月17日間受理報名，分為國小低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組及樂齡組（年滿55歲以上）等5組競賽，每組報名人數限額40名。

文觀局指出，國小組開放苗栗縣內就讀或居住者，國中組、高中職組、樂齡組則開放全國民眾報名參加，各組獎金將頒發第一名取1名獎金5000元、第二名取2名獎金3000元、第三名取3名獎金1000元。活動簡章暨報名表可至文化觀光局、苗栗陶瓷博物館之服務台索取，亦可至本局官網https://www.mlc.gov.tw 或「文化創意新苗栗」FB粉絲專頁查詢下載。

(中時 )