台南市政府31日中午在江南渡假村舉行防疫英雄宴，以在地特色食材創意餐點宴請各界防疫英雄，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這次防疫靠各位英雄一起努力，期中考考得很好，接下來的期末考，一方面等待疫苗藥物，一方面要把防疫新生活做好。

陳時中表示，這幾天吃下來肚子變得比較大的樣子，不過台南的小吃、風味餐都非常得好。陳時中說，各位英雄在地方上都做了很多對社會有幫助的事情，大家都盡了自己的力量，所以不管是社會的安定，或是這次的防疫都靠大家大家一起的努力，讓防疫期中考考得很好。

陳時中也說，接下來在期末考，一方面也要等待疫苗藥物，一方面要把防疫新生活做好，但是小小的一些健康行為的改變，到達一個程度，對防疫也會很有幫助。為了我們邊境的開放，讓整個國家能夠更正常化，應該是很有幫助的。

台南市長黃偉哲表示，今天是阿中部長來到台南的第2天，也是他來台南第3餐英雄宴，邀請了許多各行各業的防疫英雄一起聚餐，除了感謝他們，也希望藉此機會能夠讓他們覺得辛苦的付出，其實社會大眾整個社會大家都看得到。

(中時 )