誠品敦南店伴讀者走過31個年頭，在不少人的生命歷程中成了最重要的背景，曾在誠品敦南店揮霍無數晝夜的愛書人，也搶在熄燈前，趕赴書店向敦南店道別。

在台北長大的劉小姐，帶著婆婆與就讀高二的兒子，擠在書店內一一巡禮各大書架。劉小姐表示，敦南店成立時她正好是大學生，憑著店內龐大書籍量，以及靜謐優雅的空間，誠品敦南店迅速成為時下最風潮的景點，她笑說「當時我們都搶著當文青，跑來書店故作風雅，想來非常有趣。」

1999年，誠品敦南店獨步全球，成為24小時營業的書店。誠品敦南店不只是文青聖地，結婚生子的劉小姐更將書店視為親子時光的空間，時常帶著當時還年幼的兒子來到兒童書區，與兒子共讀。劉小姐說，今天敦南店最後一天營業，她堅持要帶兒子來，再共創敦南店的專屬回憶。

劉小姐的兒子回憶，小時候媽媽總會帶自己到兒童書區看書，大了一點後，母子閱讀書區也漸漸轉移，可惜今日人太多，無法更專注店內巡禮。劉小姐的婆婆則說，自己曾在深夜十二點多與家人來到誠品敦南店，在附近享用餐點，今日也特別與媳婦、孫子前來，一起看看書店最後的樣貌。

另一位讀者陳先生也說，誠品敦南店不只是提供夜晚空間，白天也是家庭好去處，偌大空間能夠讓一家人在其中找到自己喜歡的書籍，各自窩在角落讀書，結束再一同回家，像是圖書館，但卻又讓人願意掏錢買書、買文創用品，非常特別，期待誠品信義店接手24小時營業後，能夠繼續成為不少家庭的回憶。

(中時 )