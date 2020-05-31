前移民署長、國民黨基隆市長敗選人謝立功今宣布主動退出國民黨，將接任台灣民眾黨祕書長。對此，民進黨桃園市議員王浩宇質疑，民眾黨的核心價值到底是什麼？他呼籲民眾黨說清楚，不要再騙年輕人的選票。

謝立功稍早發出聲明表示，他已接受台灣民眾黨黨主席柯文哲的邀約，即將擔任民眾黨的秘書長一職，他指出，他曾經是基層公務員、學者，後來進入政府擔任重要公職，也參選過兩次基隆市長，這一路走來，都是國民黨的一份子，由衷感謝國民黨的栽培。謝立功說，對於國民黨每一次交付的任務，也毫無保留的付出，在最艱困的時候衝鋒陷陣，即便傷痕累累，也始終心懷感恩，讓他有機會更貼近民意。「這一次的決定，我也曾猶豫，因為我知道，這將是我人生最重大的一次決定，但為了台灣民主的正常發展，我沒有選擇，我一定要站出來」。

對此，王浩宇在臉書表示，深藍眷村出身的謝立功，過去不但認同九二共識，還是鋼鐵韓粉，更曾簽署反對同婚、支持護家盟的聲明，「民眾黨的核心價值到底是什麼？民眾黨的立場到底是？」他呼籲民眾黨說清楚，不要再騙年輕人的選票。

(中時電子報)