最新一期109年3至4月的統一發票開獎，一名網友在ptt發文，表示自己202張的雲端發票一張都沒中，只好等待雲端發票的專屬將開獎，一看怒中2000元，讓她瞬間飛上天堂、po文炫耀。對此，網友們看了都很有感，表示用雲端發票「真的很好中！」

原po表示，電子發票老是有人覺得有陰謀論，或是說難用、不想學，但其實除了原本的6獎之外，雲端發票還加開了專屬獎，獎金500元有50萬組、1百萬元獎有15組、2000元獎有1萬5千組，又多一次中獎機會，讓原po怒中2千元，瞬間覺得愉悅，還說「如果刪減普通獎項，持續增開專屬獎，會不會對推動發票無紙化有幫助，有八卦嗎？」

網友們看完也紛紛回應，用雲端發票真的很好中，「這次中1000 上個月中2100」、、「我也有中 XD」、「最好紙本中獎率改為極低，都改用專屬獎」、「就是鼓勵你用載具囉，至少要會用才有選擇」、「已羨慕，免對獎超爽」。

(中時電子報)