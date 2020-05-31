口罩6月1日將開放自由販售，北市藥師公會常務理事黃彥儒指出，自由販售價格恐比實名制口罩價格高。對此，中華大學講座教授杜紫宸也針對此事表達看法，更意外與網友對賭500片雞排。

口罩將解除管制，明日起即可自由買賣，不過黃彥儒指出，多數廠商仍在評估定價和出貨量，導致藥局無法下單，也不確定是否能如期進貨，且價格恐比實名制口罩還高，進貨成本約落在每片5元到8元，是否限量仍未知。

不少通路也陸續宣布口罩販售訊息，包括全家便利商店、家樂福、寶雅等，分別釋出不同包裝，平均1片5~10元不等。美式賣場則在5月22日提早上架開賣，僅開放線上購買，為國外進口貨源，平均一片11.98元，1卡限購1份，目前缺貨。另外，CSD中衛不直接販售，愛買、美廉社、屈臣氏、康是美仍在評估。

杜紫宸在臉書表示，說「口罩可以自由買賣後，價格會變貴」的人，若不是商業白痴，就是智商超過280，若政府分配給全民的口罩，每片5元，結果賣8元，誰會買？如果每片賣4元，且與知名大廠一模一樣口罩，會不會有人放棄政府配額？若同業每片4元生意大好，會不會有人考慮推出每片3.5元搶生意？且根據業者告知，目前販賣的平面三層熔噴口罩，每片成本約0.7~1.3 元。

對此，一名網友留言表示，美式賣場50片賣599元，且剛上架就賣到缺貨，「畢竟不是人人都有空去跟政府買限量的」。杜紫宸則回覆，「每年超過5元的口罩，不會超過二週。我跟你賭500片雞排」。而該網友也接下戰帖表示，「沒問題，我賭兩周後市面和拍賣網頁上仍有一片超過5塊的口罩在賣」。

杜紫宸與網友賭雞排。（圖／摘自杜紫宸臉書）

(中時電子報)