教育部體育署署長高俊雄2年借調即將期滿，近日也傳出新任署長人選，是台北市立大學行政副校長黃文成，對此黃文成表示尚未得知，若有好消息一定告知。

高俊雄於2018年還具備國立體育大學校長身份時，以借調方式接替林德福擔任體育署署長，2018年7月13日正式上任，借調兩年的任期將於今年7月12日期滿，這個月高俊雄就說過，借調期滿就會回學校繼續繼續教職，這是他對學校的承諾，而國體大目前校長是邱炳坤，據悉有教授身份的高俊雄，屆時就回學校教書。

體育署是國內運動最高領導單位，前身是行政院體育委員會，現任台北市立大學校長戴遐齡曾是第6屆體委會主委，如今由行政副校長黃文成成為體育署新任署長呼聲最高的人選，黃文成回應還未知道，假如有好消息一定告知。

黃文成過去是田徑1500公尺國手，曾於1983年締造3分46以秒40全國紀錄，目前是北市大陸上運動學系教授兼副校長，具備運動專業背景及人脈。

(中時 )