為打造無障礙友善城市，台中市在各區規劃「親子車位」與「身障車位」。（台中市交通局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市交通局提供舉發圍規占用專用車格檢舉資料範例。（台中市交通局提供／陳淑芬台中傳真）

無障礙停車格不要違規亂停，小心受罰！台中市今年違停檢舉案，統計截至4月底，誤占「親子停車格」或「身障停車格」檢舉案已受理600多件，其中超過500件為占用親子車格，台中市交通局將加強巡查公有停車場，並鼓勵民眾檢舉，違規占用最高罰1200元。

台中市府交通局表示，為打造台中市成為無障礙友善城市，陸續在各區規劃「親子車位」與「身障車位」，目前「親子車位」約有1630格、「身障車位」有3383格、機車888格，讓持有親子停車證與身障專用停車證的民眾方便停放。

為避免一般民眾誤停，交通局在車格標示提醒警語、設置QRcode檢舉標章，並加強巡查公有停車場。交通局表示，今年度違停檢舉案，統計截至4月底，誤占親子或身障車格檢舉案已受理600多件，其中，超過500件為占用親子車格。

交通局表示，專用車證不可混用，違規占用「親子車格」，首次違規開罰600元；第二次以上則開罰1200元。若占用「身障車格」，則每次罰1200元，交通局並在部分違規熱點停車場的「親子車格」上畫「占用最高罰1200元」字樣，提醒民眾守法，以免受罰。

此外，交通局鼓勵民眾舉發，若發現違規停車，可掃描「QRcode檢舉標章」檢舉或到中市交通局官網便民信箱（https://www.traffic.taichung.gov.tw/mail/index.asp?Parser=99,9,68,66），民眾上傳舉發照片的遠照，要拍到專用車格立牌、標線，標示日期及時間；近照要拍車輛擋風玻璃無擺放專用車證。

(中時 )