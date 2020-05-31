大聯盟正處於球團減薪與裁員浪潮之中，皇家隊卻是反過來與員工「共體時艱」，他們將照常支付小聯盟球員的薪水，而且不會裁員，球隊員工也不必放無薪假。除了高階主管，將近150位基層員工都不會被減薪。

皇家隊總管摩爾(Dayton Moore)對當地媒體說：「小聯盟球員，那些你從未聽說過、從未突破高階1A的球員，那些人對於壯大球賽的影響力不亞於任何大聯盟老將。他們離開小聯盟後投身各種棒球事業，少棒教練、大學教練、球探，他們對棒球懷有熱情。所以在這種時刻，我們選擇做他們的後盾，我們不會釋出任何一位小聯盟球員。」

去年聯盟30支球隊的收益，皇家排名倒數第2，但在這艱困的時刻卻是他們為員工咬牙撐住，令人肅然起敬。球迷大讚他們是「MLB球團的表率」「不愧是堂堂2015年世界大賽冠軍」。此外雙城隊似乎也不打算釋出小聯盟球員。

本來每年固定會有一些小聯盟球員被釋出，今年因為疫情而人數增加。響尾蛇已釋出62人，水手隊釋出50人，大都會49人，金鶯37人，其餘球隊多半在20至30人之間。運動家則是停止支付薪水。

(中時電子報)