吳宗憲31日主持中天綜合台《小明星大跟班》，辛龍自從愛妻劉真驟逝之後，帶著女兒霓霓獨自生活，談到辛龍經濟狀況，吳宗憲坦言，「還ok，至少可以支持一下子，從之前見完面後都是電話連絡。」他感嘆不管怎麼跟對方聊，都感受到椎心之痛，「他還是走不太出來，我們給他時間，比較擔心小朋友，她還在包尿片，辛龍是男生又要帶孩子，我該講都講了，現在只有他自己能堅強。」

演藝圈合約風波不斷，先是林秀琴、陳致遠夫妻，後有舒子晨，吳宗憲坦言有「接觸」林秀琴夫妻合約，「人家找我，我就幫忙，看彼此（林秀琴夫妻與經紀公司）有無機會找台階下。」他強調，「藝人跟經紀公司本來就是合作關係，盡可能好好談完，怎麼到最後翻臉了。」至於林秀琴、陳致遠有無機會簽入吳宗憲旗下容易文創，他笑回：「大致上能進我公司，上輩子一定燒好香，經紀部門完全不賺錢，君子斷交口不出惡言，如果彼此之間有必須分開的狀態，好好處理嘛。」

至於舒子晨合約涉及私下簽約、黑衣人等事項，吳宗憲點出關鍵，「我看那個弄得蠻恐怖。這樣會有巨大問題，就跟婚姻一樣，總不能除罪化，一般來講，我稱之為山羊過獨木橋，一定要有人退，不然兩隻掉山谷裡，」談到通姦除罪化議題，他笑回：「歐洲早就沒這件事了，德國ok，但台灣不行，這跟贊不贊同無關，很難回答。」

吳宗憲稱自己近日都在「打、泡、錄」，除了打球、泡茶跟錄影，最多的就是上Netflix追劇，《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》讓他相當感動，《誰是被害者》則不解主角忽略孩子的情節，「張孝全演很好，但角色我很不爽。」他目前正在等隔離政策解除，「不然前後14天快1個月不見，隔離政策解除後就可以飛，去14天，回14天，一個月就不見，我還有2、300小時合約要走完。」

(中時 )