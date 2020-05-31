台北東區一大地標敦南誠品，31日為最後一日營業日，誠品邀請舞者運用空間表演，延伸閱讀的廣度。（鄧博仁攝）

台北東區一大地標敦南誠品，31日為最後一日營業日，誠品邀請舞者運用空間表演，延伸閱讀的廣度。（鄧博仁攝）

台北東區一大地標敦南誠品，今（31）日為最後一日營業日，一早誠品董事長吳旻潔就現身晚會彩排現場，並出席記者會，她表示，在凌晨時分聽了作家詹宏志的講座後，逛了最後一圈書店，買了最後一本書，在櫃檯前最後一次結帳，「我由衷感謝，是芸芸眾生，成就敦南誠品。」

吳旻潔表示，第一間誠品書店位於仁愛圓環，1995年搬遷到敦南誠品現址，1999年開始24小時營運，2008年改裝，她是在2004年加入誠品，「這裡等於是誠品的母店，真的是一個收藏了我所有的喜怒哀樂和年少輕狂的地方，很有歸屬感。」

31日凌晨，作家詹宏志舉辦講座，現場爆滿，幾乎都是年輕人參與，吳旻潔表示，「我們對年輕人的了解真的太少，年輕人有各式各樣的可能性，不是一個統稱，無法單一定義，希望未來誠品能繼續舉辦各種講座、表演，仍是一個釋放年輕人的地方。」

吳旻潔表示，有人對誠品的形容是童年，有人說是青春，「這裡陪伴了很多人創作時光，我想說的是，是芸芸眾生成就敦南誠品，但願我們可以好好說再見，帶著勇氣和力量，繼續往前。」

此外，誠品創辦人吳清友是吳旻潔的父親，吳旻潔表示，「他對我們而言，是從零到一的創始者，是一切的開端，很多事都很困難，但他讓我們有個方向和前進的指引，我們都懷念他。」

(中時 )