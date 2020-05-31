大陸國家統計局31日公布，5月大陸製造業採購經理指數（PMI）為50.6，較4月回落0.2個百分點，遜於市場預期，為連續兩個月下跌，但仍在榮枯線以上。

香港信報報導，大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，目前大陸推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，經濟運行恢復趨勢穩中向好，製造業生產持續恢復，新訂單有所增長。

趙慶河指出，但目前全球疫情和世界經濟形勢依然嚴峻複雜，海外市場需求持續萎縮，5月製造業新出口訂單指數和進口指數，雖然較4月回升1.8和1.4個百分點，但均處於歷史較低水準。

期內，官方非製造業商務活動指數進一步升至53.6，較4月的53.2上升0.4個百分點，為連續第三個月反彈。分行業看，建築業商務活動指數為60.8，高於4月1.1個百分點。服務業商務活動指數為52.3，比4月上升0.2個百分點。

(工商 )