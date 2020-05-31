「歌仔戲圖書館」龍山文創基地揭幕，陳亞蘭盼能把美麗的台灣文化傳承下去。（游念育攝）

「歌仔戲圖書館」開幕首日，不少戲迷都來到現場參觀。（游念育攝）

新冠肺炎疫情趨緩，台北市文化局結合北市歌仔戲推廣協會、北市商圈產業聯合會，共同推動「歌仔戲圖書館」，圖書館內珍藏許多歌仔戲的書籍，且開闢了屬於歌仔戲迷的交流空間，北市歌仔戲推廣協會理事長陳亞蘭，也特別出席圖書館開幕典禮，分享歌仔戲文化的歷程。

「歌仔戲圖書館」在龍山文創基地揭幕，未來歌仔戲迷可在圖書館內交流，也將推出一系列的歌仔戲講座、座談會等活動，圖書館內陳列了陳亞蘭珍藏的歌仔戲書籍，和新歌仔戲「忠孝節義」的劇本手稿，讓龍山文創基地能有更多人潮。

北市文化局副局長陳譽馨指出，上半年因疫情影響，許多產業都受到衝擊，近期疫情趨緩，「歌仔戲圖書館」能順利開幕是民眾的福氣，未來龍山文創基地還會加入更多藝文產業，包含漫畫工會、公仔等產業，推出講座和活動，後疫情時代新生活能有更多的生活體驗，盼商圈也能一起發展共榮。

陳亞蘭說，想成立「歌仔戲圖書館」，是希望能把歌仔戲文化持續傳承下去，恩師楊麗花也叮嚀，盼能讓現代人也能體驗到歌仔戲文化的樂趣；在疫情期間協會也推出不少課程，許多學員才上過4堂課，就能表演的有聲有色。

陳亞蘭表示，台北市歌仔戲推廣協會成立近3年，每年終都會邀請獨居老人到現場看戲，對社會關懷付出很多心力，這次「歌仔戲圖書館」能在龍山文創基地開幕，盼能持續把台灣美麗的文化傳承下去。

參加課程的學員林品蓉說，歌仔戲非常有趣，課程是由陳亞蘭親自授課，並融入現代的情感，讓歌仔戲變得自然，雖然僅上過4堂課，卻受益良多。

(中時 )