前旺報社長黃清龍今日在網媒《放言》驚爆指出，《蔣經國日記》自清，「孝嚴、孝慈」不是他的兒子。換言之，國民黨立委蔣萬安是否是蔣經國的孫子，增添揣測。不過黃清龍懷疑，是經國先生故意在日記中說謊，至於為什麼說謊，尚待釐清。

1954年10月30日，是中央幹校（政戰學校）與青年軍（救國團）舉行聯合祝壽會，慶祝蔣中正總統68歲生日，由蔣經國主持，日記中特別記錄此事，同時又記：

「夢見亡友繼春，與其並坐於河邊之大樹下，雖未講話，而夢中之所見，有如在生之時一樣，醒後追念往事甚久。後安、繼春、季虞皆為余最知己之友，而今已先後死亡。繼春為人忠厚，生性樸素，為一最難得之幹部。他在生時曾與章姓女相識，未婚而生孿子，當在桂林生產時，余曾代為在醫院作保人，後來竟有人誤傳此孿子為余所出。後來章姓女病故，現此二孩已十有餘歲，為念亡友之情，余仍維持他們之生活，並望他們有如其父一樣的忠心，為人群服務。」

這是直接否認章亞若所生雙胞胎與他有關，還明確指出雙胞胎的生父是他的老朋友繼春。經查，「繼春」為蔣在贛南時期的部屬王繼春，曾任上猶縣長。

倘蔣日記所說為真，是他的老友王繼春跟章亞若有過一段情，而懷了孿生子章孝嚴、章孝慈，蔣家人會不會是看過蔣經國的這段日記，而一直不願意接納章氏兄弟？還有，蔣經國過世之後，章孝嚴已經改姓蔣，兒子也改為蔣萬安了，那麼這段「認組歸宗」還有效嗎？

根據監察委員王美玉著作「蔣方良傳」記載，蔣孝勇說，有關其父婚外情一事，雖然外界的揣測很多，但是他們在家裡從來沒有提過，尤其他父親在世時，真的從來沒有提過章亞若的事，更別說是章孝嚴、章孝慈兄弟。另據蔣家親友透露，蔣孝勇生前曾問過蔣宋美齡此事，宋美齡搖了搖頭說：「沒辦法呀，我不只一次問過經國，他都說沒這回事！」

也因此，儘管章孝嚴曾想求助於蔣夫人宋美齡女士，都未能完成改姓的願望。直到2004年蔣方良辭世後，章孝嚴才終於完成了他認祖歸宗的手續，也就是從姓章變成姓蔣，但他的孿生弟弟孝慈則維持原姓。

不料蔣經國卻在日記上記載此孿子非其所出，當初接濟他們不是因為他們是他的親生兒子，而是「為念亡友之情，余仍維持他們之生活」。

不過，黃清龍提出3疑點，並據此研判，蔣1954年10月30日日記所載，不能排除撒謊的可能。那麼他為什麼要在日記撒謊呢？

(中時 )