誠品敦南店將於今（31）日熄燈，誠品敦南邀請名家18小時「馬拉松講座」，主持人陳文茜將於下午4點半壓軸登場，擔任最後一位演講者，她感性道別，表示「每個台灣人都欠誠品一份情。」

陳文茜在臉書邀請大家一起送別敦南誠品，送別歷史，自1989年至今，許多人生命中都有一塊因敦南誠品書店而滋養的夢田，在那裡，島國的孩子學會了傅柯，知道後現代主義：一個充滿藝術想像卻出不了國的年輕人，可以半夜翻閲畫冊，可以追尋大師作品；和女朋友、家人吵架了，不必打電動玩具，在敦南書店角落坐下，遇見Leonard Cohen ，重聽Bob Dylan，找到亞美尼亞的音樂。

敦南誠品輕輕地佇立街道旁，永遠燈火不滅，安慰每一個遊子，人們也在書中的片段找到了自己，找到了出路，看清了命運，或者至少找到共鳴。陳文茜寫道，「我們這幾代人，因誠品書店而多麼幸福！台灣人因誠品書店而驕傲！它為我們所有人累積的知識及養份，比一百棟101還有意義！」

今日下午陳文茜邀大家一起感恩送別，共同改詞合唱李叔同填詞的曲子，謝謝天上的吳清友先生，謝謝他當年的豪氣、慷慨、遠見、及對所有台灣人的疼惜「誠品外 ，街道邊 ，芳草碧連天 。晚風拂柳，笛聲殘 ，夕陽山外山 。天之涯 ，地之角 ，知交半零落 ，一壺濁酒盡餘歡 ，今宵別夢寒 。」明天只裝回憶，不裝淚水，只裝感念，不裝感傷，「最終極的，最美！」

(中時電子報)