BMW男載妹酒駕拒檢 狂飆逃逸畫面曝光（警方提供）

台中26歲陳男31日凌晨駕駛BMW6系列房車，因酒駕逃避員警攔查，狂踩油門逃逸，失控追撞白色轎車，釀成1死悲劇。警方出示攔檢畫面顯示，當時BMW房車於路口停等紅燈，巡邏員警要求開到路邊，話才說完，陳男隨即狂踩油門逃逸，接著撞毀3車，造成51歲張男當場死亡。

「怎麼停在機車停等區？等一下右邊停一下...」員警騎機車巡邏，發現BMW轎車占據機車停等區，話才說完，陳男隨即油門踩到底，加速狂飆逃逸；員警見狀馬上催油門，無奈追不上BMW6系列車尾燈，20秒後關閉蜂鳴器。

陳男酒駕BMW一路狂飆，追撞白色轎車，再波及停放路旁2部車輛，最後撞上民宅騎樓梁柱才停住，車頭嚴重毀損，擋風玻璃碎裂，左前輪只剩輪框，車內安全氣囊也爆開。肇事的陳男渾身酒氣，遭員警當場逮捕，酒測值超過0.25毫克，同車2名女乘客肢體多處擦傷送醫。

大雅交通分隊長許家瑜指出，陳男與同車女性友人在市區KTV飲酒後，駕車返回沙鹿住家，行經中清路、學府路口停等紅綠燈，因超越停等線，停在機車停等區。員警見狀上前敲車門盤查，陳男疑酒駕心虛，趁綠燈加速逃逸而釀禍，訊後以公共危險罪移送檢方偵辦。

據了解，無辜送命的張姓死者從事粗工，凌晨開車回家路上遭遇死劫。家屬天亮後到現場招魂，死者前妻鼻酸表示，張男家境狀況不好，短短9年間已有4位親人接續過世。

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(中時 )