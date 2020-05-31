太空探索科技公司（SpaceX）的「獵鷹9號」火箭（Falcon 9），周六在美國總統川普的見證下順利發射，成功將搭載兩名美國航太總署（NASA）太空人的「飛龍號」（Crew Dragon）太空船送上軌道，前往國際太空站（ISS），讓創辦人馬斯克（Elon Musk）創造私人企業送太空人上太空的歷史，同時也象徵民間企業正式參與太空開發時代來臨。雖然我們沒辦法一起上太空，但馬斯克也想出一個辦法讓民眾可以在家遨遊宇宙。

太空探索科技公司在5月13日時，於官方推特宣布他們開發的太空模擬器已經上線，立刻引起全球網友關注。SpaceX指出，此款模擬控制器非常接近真實的「飛龍號」，玩家要試圖操控太空艙，並嘗試和國際太空站對接。據了解，此款模擬器手機或電腦瀏覽器皆可使用，最重要的是要先詳讀說明頁面，操控的時候也要注意太空艙的方向以及水平和垂值移動，保持耐心後抓好對接角度才不會失敗，有興趣的民眾可以挑戰看看。

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