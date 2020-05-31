萊恩贈統一獅主場球衣給防疫指揮中心諸位長官。（統一獅提供／廖德修台北傳真）

昨晚台南球場猿獅第2戰，賽事後半段萊恩、魚頭君突然消失在棒球場，原來是出任務，贈送防疫指揮官陳時中台南主場球衣等禮物，表達感謝之意。

陳時中推廣樂活防疫，連兩天到台南協助推廣觀光美食，魚頭君身為台南觀光旅遊局吉祥物，特別與萊恩一同出席昨晚台南市政府舉辦的「阿中自助餐」。

周三萊恩就接獲魚頭君的邀請，特別手繪陳時中部長Ｑ版人像，昨晚親自送給陳時中。裡面除了Ｑ版阿中部長圖案，也特別繪製萊恩及加油標語口號；感謝防疫中心及醫療前線的每一位夥伴，讓台灣的中華職棒賽事能夠順利開打，也讓民眾能進場觀賽。

萊恩表示：「很開心自己還有工作做，跳舞表演帶給球迷歡樂，我是幸福的，也希望全球疫情逐漸趨緩，回到正常的生活」

防疫指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、專家組召集人張上淳特地到台南推廣觀光。萊恩除了準備手繪阿中部長，特別代表統一獅準備台南主場球衣，每件繡上專屬姓名及「0」確診背號，對他們的辛勤努力給予感謝。

(中時 )