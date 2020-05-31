日本讀賣新聞報導，隨著新冠病毒感染在有些國家較為減緩，以及商務往來的需要，日本政府正在考慮首先在新冠疫情趨緩的四個國家，放寬人員進出的限制，分別是泰國、越南、澳洲和紐西蘭，台灣未列入。

報導稱，日本目前對全球的人員流動限制，截止日期是6月底，之後就可望逐步放寬。

泰國、越南、澳洲和紐西蘭四個國家中，感染都已得到緩解，再加上商業往來較為密切，各方越來越多地呼籲與他們恢復交通。越南、澳洲和西蘭，都參加了「跨太平洋經濟夥伴關係協定」TPP，而許多日本公司在泰國經營，也就列為開放國之一。

商業界要求日本放寬人員流動的另外兩國，是中國大陸和韓國，不過這兩國的疫情曾經相當嚴重，所以日本政持謹慎態度，預計放寛措施，將是第二波，或是更之後的梯次。

此外，由於美國對中國大陸的疫情有許多批評，指責他們是病毒的爆發地，還有疫情管制不力等說法，因此如果日本放寛與中國大陸往來限制，很可能會遭致美國的強烈反對。至於韓國，人們擔心放寬外出限制後，疫情會再次復發。

(中時電子報)