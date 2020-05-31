民眾黨立委賴香伶今日接受記者電訪表示，如果政府又要補助振興過去沒開發票的小商家、攤商，那就必須去要求這些自營業者開始開發票，或是在這些攤商、商家取得振興券要兌換成資金時，要求商家們申報實際營業收入數字，重建稅制管理系統。

行政院發言人丁怡銘近日表示，振興券的發放，將考慮以受到觀光衝擊的小店家、小商家為主，但具體的內容仍待下周二對外宣布。

近日傳出，有位在桃園鬧區有整排店面的包租公，擁有上億身價，卻跑去申請紓困，而且還因為不動產不列入所得，居然通過審核領到紓困補助，足見政府紓困根本沒有考量房租收入。另有市場攤商明明存款達千萬，還有多筆土地房產，卻仍跑去申請紓困。

外界質疑，從紓困狀況可以發現，一毛錢稅都跑不掉的勞工及誠實納稅人，幾乎都不符合政府的紓困補助資格，但有些逃漏稅和不繳稅的業別，像是市場及夜市攤商、餐飲業、房東等等，很多人賺大錢卻領的到紓困。而目前傳出行政院又要振興這些不繳稅者的經濟，如此對於誠實納稅人及勞工是否公平？

賴香伶表示，現在失業率超過4％，但振興券根本無法止住失業，看來執政黨也沒有解決勞工問題的方針，政府應先想辦法止住無薪假的受傷勞工。

賴香伶指出，如果真的要做，應想辦法將員工綁進去，當商家拿到振興券時，必須要有相對應的勞工照顧措施才能兌現，「商家拿振興券兌現，必須要納入照顧員工為前提」。這或許是一個方式，但具體的方案，要看下周行政院正式宣布後才有辦法回應。

(中時 )