美明尼蘇達州「非裔遭白人警壓制而死」引起全美公憤，示威從當地擴散至全國各大城市。美國總統川普稱失控的群眾已成為「暴徒」，並稱若出現搶劫，「不惜開槍」；陸官媒《環球時報》總編胡錫進指出，對比稱「反送中」抗議者為「英雄」，顯示川普根本就是虛偽。中時電子報網友則笑稱：綠政府臉綠了。

美明尼蘇達州爆發一名白人警察對黑人執法過當鬧出人命的意外，不僅讓敏感族群問題發酵成動亂，警民衝突惡化，示威更延燒至華府，讓白宮為了維安一度被迫封鎖，連美國有線電視新聞網的總部（CNN）也遭示威波及，讓這場抗議越來越變調，朝動亂發展。對此，美國總統川普表示，他無法忍受「暴徒」，有必要將派遣國民兵處理，一旦情況失控暴徒開始搶劫，不惜開槍。

對此，中時電子報報導，陸官媒《環球時報》總編胡錫進在推特上用英文寫道：「在明尼蘇達州動亂後的第三天，川普威脅要「動槍」並宣布軍隊支持州政府，我強烈譴責如此威脅，請保護明尼蘇達州的人民，正如同你們同情香港暴徒一般。」

胡錫進也反問去年香港「反送中」人士與全球支持他們的人，「你願意與攻擊警察局的明尼亞波利斯市示威群眾站在一起，或者你要與聲稱對『暴徒』不惜開槍的川普站在同一邊？」。

中時電子報臉書粉絲專頁分享這則新聞，引發網友熱烈討論，紛紛回應：「綠政府臉綠了，，撐誰譴責誰呢…反中獲得選舉暴利。。美國老板想開槍欸！」、「臺灣政壇沒有人勇敢站出來譴責美國！」、「綠色不僅是原諒的顏色，也是腦殘的顏色」、「綠色也是發霉噁心顏色！」、「難怪跟蔡政府那麼合」。

(中時電子報)