方文琳演出台視新八點檔《生生世世》，劇中接生技術一流，劇情有大量生產畫面，為呈現最真實一面，除了幾可亂真的假嬰兒外，周邊道具也不馬虎，一場方文琳帶米可白為許蓁蓁接生的戲，竟從許蓁蓁子宮拉出胎盤，相當逼真。原來，劇中胎盤、臍帶分別是用豬肚、豬腸製作，米可白看到道具直呼「超像」。

為了「保鮮」，豬肚和豬腸使用前存放在冰箱裡，開拍前放在許蓁蓁雙腿之間，讓她也凍得直喊「好冰」，米可白在一旁安慰，「剛好前兩天也拍了接生的戲，我就當做是集訓，剛有跟蓁蓁說不要擔心，妳是我看的第5個產婦。」而方文琳一開始不知道是何種材料做的，後來得知之後恍然大悟表示：「難怪剛才一直聞到一股味道！」

方文琳與道具。（台視提供）

這場方文琳和米可白接生的戲，遇上許蓁蓁難產，特別請來專業助產士到現場指導，方文琳和米可白除反覆練習動作，也勤作筆記。由於劇情需要方文琳手撈胎盤，她與許蓁蓁事先商量暗號，「拉衣服、鉗子碰大腿，讓許蓁蓁知道何時要做出對應的反應動作。」方文琳在排戲時幹勁十足，拍到全身發熱連外套都脫了，因為整個下午都維持同樣的彎腰姿勢、血漿又將雙手染色，事後拿菜瓜布刷都刷不掉，她也開玩笑說：「我可以申請理賠了吧。」

(中時 )