立法院第10屆第一會期自2月開始到5月底會期結束，各政黨團問政表現如何？民調或許可供參考，政黨智庫今公布最新黨團民調，民進黨團獲得最高33.3%最高滿意度，時代力量黨團滿意度為23.5%，國民黨團和台灣民眾黨團分別為21.3%和13.3%。看完民調的網友則表示，「這個民調…」。

據《時代力量》今(31日)舉行民調記者會，結果顯示，在蔡英文施政表現上，總計68.0%滿意，21.3%不滿意，和4月76.9%的滿意度相比，下滑8.9%。此外，蘇貞昌部分，總計65.0%滿意，25.0%不滿意，比起上個月72.9%的滿意度，也下滑7.9%。

民調也一同公布立院第十屆各政黨黨團支持度，民進黨團獲得最高滿意度，得到33.3%支持度，排名第二的則是時代力量黨團，滿意度為23.5%，國民黨團支持度則有21.3%，台灣民眾黨團為13.3%。

與會的台師大政治學系教授范世平表示，「民眾對於民進黨不滿意度增加，支持度減少，可能是因為隨著香港問題、中美關係對立升高、川普對中轉趨強硬，這些減少的支持度比較不會轉到國民黨上面，可能會轉移到時代力量上，因為整體兩岸、國際情勢對國民黨是較不利的」。

范世平還指出，民眾黨現在的情形被外界質疑立場「已經偏向藍甚至紅」，過去的路線出現偏離，所以民進黨的支持度轉變，較可能轉向本土的社團。

此次民調調查方式係採市話調查，調查範圍與對象為，設籍台灣年滿20歲民眾，調查時間5月25至26日，抽樣方法採分層比例隨機抽樣，共計811份有效樣本數，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.44個百分點。

相關民調資訊經轉傳至批踢踢論壇，部分網友表示，「民進黨第一？實在太可笑了」、「民進黨這數字有點誇張」、「時力還可以啦，民調看起來不差」。也有網友表示「國民黨少點爭議發言的話，會更高吧」、「藍綠都是垃X，支持小黨」。

時代力量今31日公布民調，網友留言回應。(圖/翻攝自 PPT論壇)

(中時電子報)