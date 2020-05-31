北韓最高領導人金正恩3歲就會開車，5歲就會駕駛戰車！父親金正日的超能力曾讓日本富士山爆發！祖父金日成甚至可以呼風喚雨，「操控天氣自由自在」，北韓的造神運動根本不需要劇本！目前領導人金正恩上台後，北韓官媒就不斷進行一系列的形象塑造行動以樹立其權威和鞏固政權的地位，不過根據最新北韓刊物，北韓當局偷偷將金正恩會開槍的年紀從3歲修正到4歲！

根據日本的「新潮週刊」雜誌曾以專輯方式，對北韓金氏祖孫三代的神話提出評比，祖孫三代各顯神通，功力之高令人嘆為觀止！報導引用南韓「韓國放送公社KBS」的新聞報導，根據北韓教育委員會製作的「今年的教育綱領」有關金正恩的內容，包括「金正恩3歲就會開車，5歲則駕駛戰車，完全具有領導人必要的資質和能力」。

周刊的評論是，「3歲小孩的腳居然可及汽車加油踏板，7歲可以開飛機，9歲可以操縱火箭」。不過周刊也「不客氣」的嘲諷，在北韓人民處於飢寒交迫之際，具有「駕駛天才」的金正恩對如何駕馭國家居然束手無措。

另外，北韓「高級中學」教育綱領的「正恩傳奇」還提到金正恩「3歲就懂得射擊，9歲可以命中移動目標」！不過金正成為的神射手的年紀，最近卻在北韓黨媒《文學新聞》一篇名為《回聲》的小說中，改成4歲才開始射擊。

據 韓國媒體《朝鮮日報》30日報導，這篇《回聲》的小說中，修正了金正恩神話，小說描述金正恩和父親金正日練槍，金正恩在結束射擊後表情沉重，金正日鼓勵他，「臉色不太好。也對，我們大將從4歲開始就學會槍法，對那種靜止不動的目標應該不會滿足吧」。

小說內的年紀與官媒以往宣傳金正恩3歲就會開槍的說法不同，不過修正多4歲也讓外界質疑真的有差嗎？其實這並非外界首次發現北韓修正最高領導人神格化的說法，北韓《勞動新聞》也曾在20日修正金日成能「瞬間移動」的神話。

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(中時電子報)