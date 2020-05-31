美國因「佛洛伊德之死」使全民怒火沸騰走上街頭抗議。而柯比（Kobe Bryant）的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）也未缺席這場種族歧視的抗議活動；她在社群媒體上貼出柯比在「麥可布朗」事件中穿著的「我無法呼吸」的黑色T恤照，並一連發了4篇文章表示支持。

2014年於美國密蘇里州年時也曾發生過一起種族歧視案件。一名18歲的非裔美國青少年麥可布朗（Michael Brown），在未攜帶任何武器以及和警方交談不到3分鐘的時間內遭射殺，理由僅因當地警方認為他涉嫌一起搶劫案，但直到他被射殺前，都未談到搶案一事。此事件在當時造成輿論譁然。柯比與詹姆斯（LeBron James）、賈奈特（Kevin Garnett）與厄文（Kyrie Irving）等NBA巨星，紛紛穿上「我不能呼吸（I Can’t Breathe）」黑色T恤表達抗議。

「麥可布朗」事件發生至今僅6年，又再度發生非裔的佛洛伊德遭白人警察槍殺，瞬間點燃民眾怒火。柯比遺孀凡妮莎為此在社群媒體上先PO出一張當年丈夫曾穿著「我無法呼吸」T恤的照片，之後更是連續發了4篇貼文聲援種族歧視抗議活動。

這些貼文的內容分別為，「作為反種族歧視份子，沈默是不夠的，現在是時候大聲譴責種族歧視了。」、「『無視膚色』並不是口號，我看見你的膚色，向你致敬，重視你的貢獻，我會從你的生活經歷中學習，我反抗傷害你的種族主義，你是美好的，告訴我如何才能做得更好，這才是目標。」

另外還引用了諾貝爾獎和平獎得主，前南非大主教屠圖（Desmond Tutu）的名言，「如果你在不正義的場合中選擇了中立，那你就選擇了和壓迫者為伍。」號召民眾打破沉默，共同響應這次的種族歧視抗議活動。

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(中時電子報)