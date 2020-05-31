畫家方鎮洋的風景系列畫作。（大墩文化中心提供／陳淑芬台中傳真）

疫情趨緩，台中市大墩文化中心推出「2020方鎮洋油畫展」及「台澳水彩畫交流展」，邀請民眾觀展舒壓、放鬆身心。台中市文化局表示，「台澳水彩畫交流展」下一展期將移師澳洲雪梨展出，讓台灣文化軟實力在國際舞台上發光；大墩文化中心指出，方鎮洋從事油畫創作40年，展出近5年印象派風格油畫作品。

台中市府文化局表示，「台澳水彩畫交流展」由台中市府文化局與台灣水彩畫協會、澳洲水彩畫會共同主辦，展出台灣、澳洲各60位藝術家及8位他國藝術家約共128件作品，即日起至6月17日在大墩文化中心展出，技法風格多元。

文化局指出，台灣水彩畫協會會長黃進龍的作品《清秀佳人》，以藍紫和墨綠勾勒襯托出女性輪廓，表現透明水彩清爽透亮的特性；而澳洲水彩畫會會長David van Nunen的《里弗斯代爾的月光》以幾何抽象的形式，建構活潑繽紛的畫面。

大墩文化中心指出，方鎮洋在1960年生於台中大甲，透過努力自學油畫，早期畫風偏向鄉土實寫，近年則以半具象的印象派風格為主，此次展出分為花卉、奔騰、風景及鄉土等主題系列，展至6月17日。

(中時 )