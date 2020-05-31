1名男子在爆怨公社分享，女朋友與自己交往3個月了，卻不願讓他公開而感到藍瘦香菇。據了解，女朋友告知男子，先前有過被強暴的陰影，希望能給自己時間適應。然而，男子某次在家打掃時，卻意外翻出有女友作為主角的A片，以及30位男客人的視訊、聊天記錄資料，男子還發現女朋友經常使用他所贈送的平板電腦，與多名男網友聊天換照和曖昧對話紀錄，男子氣的與女友分手並摔爛贈予的平板。

男網友在爆怨公社表示，前女友與他交往已有3個月，卻仍不願意公開兩人戀情。據了解，此名女友表示先前有過被強暴的陰影，所以她現在看到男性生殖器及碰觸都會感到噁心，因此希望男網友能給她些時間調適。

然而，某日男網友在家整理房間時徹底崩潰，他不經意搜到以女友為主的A片，以及30位以上男子通話視訊紀錄，均散布在各個通訊軟體LINE、Twitter等上，男子甚至還查詢到女友在交友網站的暱稱，而且上頭使用的照片根本是經要「泡水個10天變腫才接近本人」。更傻言的是，女友與其他男網友進行通訊的設備，皆出自男子贈送給她的平板電腦，男子氣瘋的直接摔爛平板，他還透露女友最近變胖了，不敢視訊只用電話聊色。

男網友在家整理房間時徹底崩潰，他不經意搜到以女友為主的A片，以及30位以上男子通話視訊紀錄，還查詢到女友在交友網站的暱稱，上頭使用的照片根本是經要「泡水個10天變腫才接近本人」。(爆怨公社)

男網友表示，女友原先的純潔形象原來都是假的，他相當氣憤進而提出分手。其他網友紛紛認為，「她應該挺愛你的至少沒讓你碰她，不怕有病」、「這真的有點過份，別人付錢就能上，你付錢還上不到...」、「爸媽説結婚後才能有性行為......是真愛」。

(中時電子報)