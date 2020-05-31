美國明尼蘇達州46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）近日遭白人警察執法過當，以膝蓋壓頸致死，引發全美眾多人上街抗議，更觸發全國反警暴潮。除了碧昂絲（Beyoncé）、蕾哈娜（Rihanna）、巨石強森（Dwayne Johnson）、亞莉安娜（Ariana Grande）、拉丁小天后卡蜜拉（Camila Cabello）等人紛紛哀弔外，身為黑、白混血的天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）也為其發聲，她上月30日在IG上清唱冠軍單曲〈Theres Got To Be A Way〉緬懷逝者。

瑪麗亞凱莉的高亢清亮嗓音，令人驚艷，她也寫道：「我當初為了第一張專輯寫下這首歌，至今仍在尋找解答。我們必須做出改變，不能保持沉默。」並在貼文標上「＃BlackLivesMatter」、「＃JusticeForFloyd」標籤，感嘆：「我不明白該怎麼控管『偏見』這件事，一定有方法可以連結全世界。」

越來越勇於做自己的泰勒絲（Taylor Swift），則對美國總統川普恐嚇示威者的行為不以為然，在推特怒嗆：「在你的總統職位上，掀起白人至上、點燃種族主義之火後，你還有膽在威脅使用暴力前，假裝你有道德上的優越感嗎？『只要開搶就開槍』是什麼東西？等著我們11月投票換掉你。」該貼文旋即獲得高人氣，不到5小時就吸引超過百萬的讚，成為她有史以來人氣最高的貼文。

18歲的新生代巨星怪奇比莉（Billie Eilish）則在IG寫下長文：「如果所有生命都重要，為什麼黑人會因為黑人而被殺害？為什麼移民會受到迫害？為什麼白人會得到其他種族沒有的機會？」她同時大力抨擊「白人特權」，爆粗口氣憤寫道：「為何白人帶著半自動武器在家是為了自衛，而黑人如此就被冠上是謀殺無辜的暴徒？這一切都是因為『白人特權』的緣故！」

除了網路聲援外，也有知名人物看不下去，走上街頭示威，包括美國女歌手海爾希（Halsey）與歌手男友YUNGBLUD、男歌手「機關槍凱利」（MGK）、《親愛的初戀》尼克羅賓森（Nick Robinson）、《吸血鬼日記》肯德瑞克山姆普森（Kendrick Sampson）、模特兒艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）等人聲援。

(中時 )