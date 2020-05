美國明尼蘇達州46歲非裔男子佛洛伊德(George Floyd)近日遭白人警察執法過當,以膝蓋壓頸致死,引發全美眾多人上街抗議,更觸發全國反警暴潮。除了碧昂絲(Beyoncé)、蕾哈娜(Rihanna)、巨石強森(Dwayne Johnson)、亞莉安娜(Ariana Grande)、拉丁小天后卡蜜拉(Camila Cabello)等人紛紛哀弔外,身為黑、白混血的天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)也為其發聲,她上月30日在IG上清唱冠軍單曲〈Theres Got To Be A Way〉緬懷逝者。

瑪麗亞凱莉的高亢清亮嗓音,令人驚艷,她也寫道:「我當初為了第一張專輯寫下這首歌,至今仍在尋找解答。我們必須做出改變,不能保持沉默。」並在貼文標上「#BlackLivesMatter」、「#JusticeForFloyd」標籤,感嘆:「我不明白該怎麼控管『偏見』這件事,一定有方法可以連結全世界。」

越來越勇於做自己的泰勒絲(Taylor Swift),則對美國總統川普恐嚇示威者的行為不以為然,在推特怒嗆:「在你的總統職位上,掀起白人至上、點燃種族主義之火後,你還有膽在威脅使用暴力前,假裝你有道德上的優越感嗎?『只要開搶就開槍』是什麼東西?等著我們11月投票換掉你。」該貼文旋即獲得高人氣,不到5小時就吸引超過百萬的讚,成為她有史以來人氣最高的貼文。

18歲的新生代巨星怪奇比莉(Billie Eilish)則在IG寫下長文:「如果所有生命都重要,為什麼黑人會因為黑人而被殺害?為什麼移民會受到迫害?為什麼白人會得到其他種族沒有的機會?」她同時大力抨擊「白人特權」,爆粗口氣憤寫道:「為何白人帶著半自動武器在家是為了自衛,而黑人如此就被冠上是謀殺無辜的暴徒?這一切都是因為『白人特權』的緣故!」

除了網路聲援外,也有知名人物看不下去,走上街頭示威,包括美國女歌手海爾希(Halsey)與歌手男友YUNGBLUD、男歌手「機關槍凱利」(MGK)、《親愛的初戀》尼克羅賓森(Nick Robinson)、《吸血鬼日記》肯德瑞克山姆普森(Kendrick Sampson)、模特兒艾蜜莉瑞特考斯基(Emily Ratajkowski)等人聲援。

