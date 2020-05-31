高橋一生「如鏡子般細膩」的演技，讓觀眾著迷。（國興衛視提供）

療癒系日劇《我們的奇蹟》現在高橋一生、榮倉奈奈領銜主演，編劇則是由《我們的生存之道》著名腳本家橋部敦子擔綱。榮倉奈奈在2017年生完第2胎，產後復出就在該劇擔綱女主角，她回憶當初接到角色邀請時，一看男主角是高橋一生，馬上一口答應：「我一直很期待哪天可以跟高橋一生合作，終於被我等到！」笑稱自己也被圈粉。

榮倉奈奈透露，高橋一生演戲非常投入，但是一下了戲卻變成一個平易近人的大哥，完全沒有架子，會親切的跟工作人員聊天，或者跟他們的小孩玩。她還爆料：「劇組裡所有女性工作人員真的都是眼冒愛心看著高橋！」就連首播記者會當天也是如此，90％以上的媒體記者都是女性，簡直就像粉絲見面會，足見高橋一生的高人氣。

《我們的奇蹟》將平淡的日常，用粉彩畫般的手法拍攝，沒有高潮迭起的劇情，更沒有愛恨情仇、權力鬥爭，讓人看了心情如沐春風。隨著劇情的發展，高橋一生用「如鏡子般細膩」的演技，讓觀眾們越看越著迷，變成「非看不可」的戲劇，在日本的收視率是倒吃甘蔗節節升高。該劇將從6月1日起每週一到週四晚間8點於國興衛視首播。

(中時 )