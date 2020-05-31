中職》罵陳鴻文球迷道歉了 被取消進場資格 16:172020/05/31 中時 鄧心瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 富邦悍將投手陳鴻文在比賽中遭兄弟球迷辱罵，經球團協調後球迷已道歉，並被取消進場資格。（資料照／鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中信兄弟對富邦悍將於5月24日的比賽，賽後發生球迷對富邦悍將陳鴻文選手謾罵之不理性行為一事，掀起風波，兩隊球團經協調後，已找到謾罵的2名兄弟球迷，該球迷已向陳鴻文選手表達歉意，並取得諒解。 今日中職聯盟發聲明表示，日後對於影響場內秩序之人員，聯盟與各球團將會共同將其列為不受歡迎名單，並取消進場資格。再次呼籲所有關球迷觀賞球賽時保持理性，與聯盟、球團共同維護安心的看球環境。 回嗆球迷有沒有錯？ 富邦陳鴻文無言以對 中信兄弟球迷罵陳鴻文 終身禁止進場看球 (中時 ) #球迷 #陳鴻文 #進場 #資格 #富邦悍將 也許您會感興趣 推薦閱讀 看球沒樂趣 開放再多人也沒意義 04:102020/05/27 運動天地 《商情》買盤進場 支撐周二紐約期棉走升 10:022020/05/27 財經 6月7日解禁？陳時中：幾乎可確定 10:472020/05/27 生活 陳世凱關心烏日運動場規畫 要求盡快完成舊官吏派出所進場 15:072020/05/27 生活 回嗆球迷有沒有錯？ 富邦陳鴻文無言以對 18:052020/05/27 體育 追求nice play爽快 富邦李宗賢透露秘訣 21:292020/05/27 體育 《時來運轉》運彩報報－富邦悍將 小分常客 11:562020/05/28 體育 中職》羅力投曲球 吳俊良：讓陳俊秀嚇到 18:202020/05/28 體育 中職》外界只看打擊率 林宥穎嘆「守備也重要」 19:392020/05/29 體育 中職》別再丟觸身球哦 米蘭達、索沙又對決 11:462020/05/31 體育 體育熱門新聞 美大學足球名人堂遭劫 州長宣布緊急狀態 - 體育 北市大副校長黃文成 新任體育署長？ - 體育 MLB》大都會讓步求售 A-Rod野心重燃 - 體育 中職》萊恩贈陳時中球衣與手繪Ｑ版阿中 - 體育 沉痛！林書豪呼籲亞裔抵制種族歧視 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。