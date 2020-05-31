中信兄弟對富邦悍將於5月24日的比賽，賽後發生球迷對富邦悍將陳鴻文選手謾罵之不理性行為一事，掀起風波，兩隊球團經協調後，已找到謾罵的2名兄弟球迷，該球迷已向陳鴻文選手表達歉意，並取得諒解。

今日中職聯盟發聲明表示，日後對於影響場內秩序之人員，聯盟與各球團將會共同將其列為不受歡迎名單，並取消進場資格。再次呼籲所有關球迷觀賞球賽時保持理性，與聯盟、球團共同維護安心的看球環境。

(中時 )