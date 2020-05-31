盧姓男子與同伴前往桃園復興霞雲瀑布戲水，溺水失去生命跡象，目前急救中。(大溪警方提供／楊宗灝桃園傳真)

盧姓男子溺水，現場留有他與同伴隨身物品。(大溪警方提供／楊宗灝桃園傳真)

桃園市復興區霞雲瀑布中午發生溺水意外，2名26歲男子因天氣炎熱前往當地戲水，過程中其中1名盧姓男子潛入水中後未浮上水面，同伴見狀急忙報警搜救。桃園市消防局及大溪警方趕到現場，救起已無生命跡象的盧姓男子，目前正轉送桃園國軍總醫院急救中。

(中時 )