天熱霞雲瀑布戲水 1男子溺水急救 16:182020/05/31 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 盧姓男子與同伴前往桃園復興霞雲瀑布戲水，溺水失去生命跡象，目前急救中。(大溪警方提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 盧姓男子與同伴前往桃園復興霞雲瀑布戲水，溺水失去生命跡象，目前急救中。(大溪警方提供／楊宗灝桃園傳真) 盧姓男子溺水，現場留有他與同伴隨身物品。(大溪警方提供／楊宗灝桃園傳真) 桃園市復興區霞雲瀑布中午發生溺水意外，2名26歲男子因天氣炎熱前往當地戲水，過程中其中1名盧姓男子潛入水中後未浮上水面，同伴見狀急忙報警搜救。桃園市消防局及大溪警方趕到現場，救起已無生命跡象的盧姓男子，目前正轉送桃園國軍總醫院急救中。 (中時 ) #男子 #桃園市 #急救 #溺水 #瀑布 也許您會感興趣 社會熱門新聞 女孩海邊撿到巨大「綠貝殼」 父激動大叫：發財了 - 社會 新娘「露背婚紗」秒殺全場 一轉身全驚呆：女神級大美人 - 社會 美示威是「暴徒」反送中是「英雄」 網：綠政府臉綠了 - 刑案 人夫偷拍小三分手砲 通姦除罪可領60萬元！ - 男女 正妹超商尻乳走光 網驚喊：露點了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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