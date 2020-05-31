新竹市政府與Gogoro簽約，將在市內8處公有停車場、2個公有市場，增設電池交換站，便利使用電動機車的民眾。（莊旻靜攝）

因應新竹市電動機車電池交換站用戶急遽成長，新竹市政府近日與Gogoro簽訂契約，在市內8處公有停車場、2個公有市場，增設電池交換站，預計8月完成布建，推估每年可增加服務22萬人次、減碳成效60萬公斤，透過低汙染綠色運具，改善空氣品質。

新竹市長林智堅表示，新竹市機車族不少，市府近年積極推出汰舊換新補助，也頗受好評，今年也擴大辦理，將2007年6月30日前出廠的四行程機車也納入加碼補助對象，並針對低收入戶加碼，期望市民能多加使用「低耗能、低汙染、低噪音、低花費」的綠色運具。

新竹市電動機車電池交換站用戶今年第一季使用人口相比去年，成長了142％，目前新竹市內共有39個Gogoro電池交換站，將在果菜市場、科學園路212巷、台鐵新莊車站、東園市場、金山十八街、武陵路橋下、湳雅街、中正路226巷及新莊停車場、士林市場、南寮市場，再增加10個Gogoro電池交換站。

交通處長倪茂榮表示，市府維護空氣品質工作不遺餘力，隨著電動機車人口使用數不斷增加，增設電池交換站，推估每年可增服務22萬人次、減碳成效60萬公斤。

(中時 )