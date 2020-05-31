【2萬億美元救濟金，我們拿到多少？】XXXX美元給你們決定怎麼花！(影／取自莫彩曦Hailey的YouTube)

美國因受到新冠肺炎疫情重擊，不僅死亡人數破10萬，確診人數也破180萬，是全球之最，失業率也高達20%，為了救經濟，政府在3月底通過2萬億美元經濟刺激法案，成為美國歷史上最大規模的經濟紓困方案，美籍YouTuber莫彩曦(Hailey)近日終於收到這筆救濟金，她也拍影片開箱，見證這難得的經驗。

莫彩曦收到美國財政部寄來的支票，上面有警告若想偷政府的錢或濫用支票，會被罰1萬元美金和進監獄10年，而她們會2個月後才收到支票，原來是川普想把自己的簽名印在上面，所以才會要重新印刷，而因為她和老公adam是夫妻，所以它們總共拿到2400元美金(約台幣71000)。

而這個支票就是要刺激經濟，所以不少人都會用在房租費或生活費上，畢竟現在美國狀況很不好，大家都很辛苦，莫彩曦希望這筆錢能真正花在最好的地方，能刺激經濟也幫助別人，所以她們希望網友能提供意見。

不少粉絲看到後，也都建議她們可以去幫助一些當地小店，或是幫助一些弱勢族群，也可以多多幫助服務業，因為美國很多服務業都失業，多消費才能維持底層人民生活。

(中時電子報)