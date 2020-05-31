編劇變導演一炮而紅《金魚俱樂部》葛拉珊榮膺最佳新導演。（海鵬影業提供）

狂想賣座喜劇《金魚俱樂部》日前在台試片笑果奇佳，影迷豎指盛讚是繼《小太陽的願望》最爆笑歡樂的喜劇。該片是伊朗裔的德國導演葛拉珊（Alireza Golafshan）的首部電影，由湯姆希林飾演發生車禍、坐在輪椅上的投顧經理，藉世人對身障者的同情心，異想天開將他放在瑞士銀行的鉅款，偷偷穿越瑞士和德國的邊境。該片更讓葛拉珊一炮而紅、榮膺「巴伐利亞電影獎」最佳新導演，成為最炙手可熱的新生代導演。

有趣的是，葛拉珊原本只是獲邀撰寫《金魚俱樂部》劇本，卻因將身障者異想天開的俏皮犯罪、寫得太活靈活現，電影公司在遍尋不著導演下，為避免題材「擦槍走火」，乾脆交由他執導。從劇本到電影上映歷時3年半。葛拉珊為改變人們定見，片中靈感大發、讓身障者「也想犯罪」，反其道而行的紓壓劇情，成功激發觀眾的共鳴。

在伊朗出生、德國長大的葛拉珊，大學時從哲學、藝術史，改念慕尼黑影視大學，成為奧斯卡得主《竊聽風暴》導演賀克唐納斯馬克的學弟。曾在媒體工作的他，由於土親人親，在採訪已故坎城金棕櫚獎得主、伊朗大師阿巴斯，以及《分居風暴》導演阿斯哈法哈蒂後，毅然決定轉業、開始撰寫劇本。由於父親曾因遭受虐待而導致截肢，人生最後10年都靠輪椅度過，使葛拉珊格外想幫身障者講話，所拍攝關於身障者的短片觀點獨具、頻頻奪獎，「專業」從此受到重視，獲邀撰寫犯罪喜劇《金魚俱樂部》劇本的機會。沒想到他將片中身障人物寫得活靈活現、充滿喜感，電影公司如獲至寶，竟轉而央請他擔任該片導演，並意外爆紅。

來自身障家庭的他，一針見血表示：「德國社會常送身障者去特殊學校，甚少能有融入人們日常的機會。表面上看似福利政策，實則導致他們與社會脫節。」葛拉珊更舉自己為例，他唸書時打工當推銷員，曾因蓄大鬍鬚、上街遭人大喊「塔利班」，讓他好不尷尬！但他認為「不要封閉自我，歧見就會消失」，向來的樂觀正面態度，也使他編導的首部電影《金魚俱樂部》大受觀眾歡迎，不僅榮登德國電影3周冠軍，還賺進2億台幣的票房佳績。該片將於6月12日在台上映。

(中時 )