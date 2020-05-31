前移民署長謝立功今發出聲明，宣布退黨加入台灣民眾黨，並接任黨秘書長一職，對此，國民黨基隆市黨部主委蔡智潁批，一個家庭遇到了困難，應該是共度難關，而不是離家出走，昔黨內初選「讓賢」給謝參選市長的宋瑋莉也說，當初的決定是個錯誤！

2018年曾經與謝立功角逐國民黨基隆市長初選，最後民調以些微差距勝出，但忍痛禮讓謝立功參選的議員宋瑋莉表示，她當時為了顧全大局，不希望黨內有任何紛爭，影響到團結勝選，因此禮讓謝立功出馬，但現在看來，完全是個錯誤。

對於謝立功宣布加入民眾黨，宋瑋莉嘆，有點失望，但只能祝福他一路順風，希望如他所說在民眾黨繼續監督執政黨；國民黨基隆市黨部主委蔡智潁卻重砲批評，國民黨就像個大家庭，家庭遇到困難，應該是齊心協力，共渡難關，不該是「離家出走」。

蔡智潁表示，謝前署長深受黨的栽培，在黨最艱困的時候選擇離開，有負黨的培育，有虧黨員的支持與期待，期盼所有黨員一同㩦手團結，為國家的永續、民主發展及全民福祉而努力！對於謝退黨一事，「遺憾、但尊重謝立功的選擇！」

基隆市長林右昌任期2022即將屆滿，前立委謝國樑、藝人許效舜、民眾黨準祕書長謝立功都傳有意角逐，是否有意參選市長，帶領國民黨藍天再現，宋瑋莉笑說，現在距離選舉還久，現在最重要的事先把服務做好，對於參選還沒有看法。

(中時 )