新北市長侯友宜上任後，為改善五股垃圾山環境品質，推動「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）發布前試辦計畫」，協助有意願廠家就地合法化，5月31日是廠家送件最後一天，667業者有255家有意願申請合法化、223家已送件，考量31日星期日市府將延至6月1日。城鄉局表示，未能在期限內申請，就必須強制執行拆除。

新北市城鄉局指出，五股垃圾山試辦計畫，主要是協助範圍內地主及業者依法取得土地合法使用，期望短時間內達到產業納管、環境改善及綠美化等目標，申請期間去年9月1日起，今年8月31日申請截止。

五股垃圾山內的違法業者，除了環保回收業、倉庫業者，還有停放重機舉的停車場等等，除了自有土地業者外，不少都是承租戶。目前申請合法化的廠家255家、已送件廠家為223家、核准11家。

城鄉局綜合規劃科長陳柏君表示，因為送件業者後續還要擬定興辦計畫、變更編訂等流程，因此才會訂定5月31日是業者最後送件日。

陳柏君表示，五股垃圾山試辦計畫總計有4個階段，第一與第二階段主要是針對侵占國有地的業者執行強制拆除，目前118件都已執行完畢，第三階段無人回應的業者，總共79家，市府也已拆除完畢。

陳柏君說，第四階段就是逾期送件的業者，市府也會在年底前執行完畢。

陳柏君表示，因5月31日是星期日，將延至6月1日，但若是已經自行完成拆除的業者，可以延至6月15日。

至於有意願申請合法化，卻無法取得地主同意者，或是地主有意合法化，廠家卻沒意願者，陳柏君強調，試辦計畫是申請制，而非區段徵售或市地重劃案件，未能在期限內申請，就會強制執行。

陳柏君說，合法化廠家也非全部都能合法，建蔽率只有60％，必須符合平屋頂、白色灰色外觀與防火材質等調整，維護公安問題。

(中時 )