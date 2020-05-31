據湖北潛江市新冠肺炎疫情防控指揮部指出，潛江市將從以下5個方面做好常態化疫情防控情況下新冠病毒核酸檢測有關工作，有五大任務，其中值得注意的是，6月1日到30日期間，潛江市新冠病毒核酸檢測採取個人自費和政府補貼相結合的方式進行，檢測收費標準為每人一次132元（人民幣，下同），其中個人自費80元，政府補貼52元，個人自費部分由機關企事業單位、經營主體或個人承擔

五大任務為：第一，擴大核酸篩查範圍，進一步加強核酸檢測力度，做到應檢盡檢、願檢盡檢、能檢盡檢。對教職員工、醫務人員、警察、境外入境人員、監管場所人員、福利養老機構人員，離鄂人員（離鄂前7日內），公共交通的從業人員及其他國家、省規定的必檢對象實施「應檢盡檢」；對其他人群則實施「願檢盡檢」。

第二，各機關企事業單位可將新冠病毒核酸檢測納入本單位體檢範圍。

第三，大陸各地各部門要鼓勵與社會接觸面較廣的人員積極開展新冠病毒核酸檢測；各行業主管部門要加強宣傳，積極引導本系統、本行業從業人員開展新冠病毒核酸檢測。

第四，6月1到30日期間，潛江市新冠病毒核酸檢測採取個人自費和政府補貼相結合的方式進行，檢測收費標準為每人一份132元，其中個人自費80元，政府補貼52元；個人自費部分則由機關企事業單位、經營主體或個人承擔。

第五，潛江市衛健委要加強新冠病毒核酸檢測工作的統籌協調，市疾控中心、市中心醫院、江漢油田總醫院三家機構共同承擔潛江市核酸檢測工作。為保證疫情期間核酸檢測工作安全有序，有檢測需求的單位和個人可採取預約、錯時方式，提前與檢測機構對接，接受核酸檢測。

(旺報 )