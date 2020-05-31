娛樂8點半》今要來看昔當紅花旦甄秀珍，因遇人不淑，遭到裸照恐嚇，導致她消失演藝圈近10年，之後一度復出，但近年來她專心向佛，不再視自己為藝人了。

甄秀珍從小在眷村長大，因為爸爸是軍人，以軍事化教育方式訓練她，早上4點就要起來練唱，還是唱給看不到的人聽，就是到墳墓去唱歌，8歲開始參加各種歌唱比賽，13歲受到唱片公司賞識，灌錄她第一張唱片。

16歲時她進入中國電視公司，初期以歌唱為主，之後因亮麗的外型受到戲劇製作人周遊的邀請，擔任連續劇《摘星夢》女主角，這是她第一部戲劇作品，也讓她因此爆紅，逐漸在戲劇界打開知名度，隨即，再以「天涯赤子情」中女扮男裝的優異表現，深受觀眾喜愛。

而甄秀珍身為90年代橫跨影、歌、視三棲的一代女神，歌唱、電影、電視同時兼顧，不僅演過多部口碑好劇《小姐與流氓》、《情在天涯》、《玫瑰芳心》等，更演唱了多部電影、電視劇的主題曲。

甄秀珍當紅之際消失演藝圈，原來都是遇人不淑。(圖／本報系資料照)

在當紅之際，甄秀珍也嘗試走幕後，成立製作工作，製作多檔戲劇節目，其中以關懷老人問題的《布穀鳥聲聲催》不僅感動人心，也因製作優良獲得金鐘獎肯定。

不過當時紅遍大街小巷的甄秀珍，1991年前後突然無預警從演藝圈消失，多年後復出後才親自證實，當年遭台灣重大經濟犯「豬哥彬」鄭文彬騙婚，人財兩失還遭受家暴與強拍裸照勒索，逼使她是用「逃亡」的方式遠走他鄉；而豬哥彬則是捲款十億元逃亡美國35年，於2017年過了刑責追溯期。

在這段消失期間，她曾自殺過，也對人性再一次感到挫折，身心靈都受到極大傷害，過了1年多才慢慢覺得要勇敢面對，她先到澳洲重拾高中課程，再至美國完成大學學歷。

1998年甄秀珍重返戲劇圈，主演《千金媳婦萬金孫》、《土地公傳奇（大小娘親）》、《包公出巡（夢迴青樓）〉等連續劇，其中在《土地公傳奇（大小娘親）》，她首度挑戰反派角色，精湛演技獲觀眾肯定。之後她更在超人氣偶像劇《流星花園》中飾演道明寺的媽媽道明楓，高貴冷豔的氣質，加上演活了專橫獨斷的角色，帶來畫龍點睛的效果。

甄秀珍曾在《流星花園》中飾演道明寺的媽媽道明楓，讓觀眾印象深刻。(圖／本報系資料照)

2001年她因緣際會前往緬甸旅遊，開啟禪修之旅，每個月都會進入禪林禪修及協助禪師修復新舊古老佛塔，也固定在內觀中心禪修，在佛法薰陶下，加上爸爸、弟弟相繼過世衝擊，她的人生觀有了轉變，和她一起修行佛法的弟弟突然心肌梗塞過世，甄秀珍坦言相當震驚，「心很痛、很痛！」但她還有年邁母親及弟弟留下的兒子要照顧，所以她一肩扛起家中重擔。

體驗到生離死別後，她學會放下，選擇原諒對方，甄秀珍說，「感情已不是最重要，人生不應有恨，我選擇原諒鄭文彬！」甄秀珍近年一心向佛，也去就讀佛學研究所，她不再視自己為藝人，她也表明自己已是修行人，不再參與任何世俗人事物，感謝外界關心，也請留給她一個清淨的修行空間。

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