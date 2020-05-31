富邦悍將昨日以1分之差敗給中信兄弟，中止球隊3連勝氣勢，其實昨日悍將有不少進攻機會，但都慘遭雙殺中斷，總教練洪一中今日賽前無奈表示，一場球賽出現4次雙殺(紀錄上為3次)也很難得，「有時候球越快，死得越快。」

前3局悍將首名打者都敲安上壘，第1、3局都因擊出雙殺打而中止攻勢，第2局范國宸也敲出差點形成雙殺的滾地球，經挑戰後才裁定安全上壘，躲過一劫。

6局下半一、三壘有人的情況下，高國麟敲出三壘方向滾地球再度形成雙殺，不過三壘上跑者趁機回本壘得分。洪一中對於這結果也感到很無奈，「國麟那球掌握很好，但球擊得越快死的越快，棒球除了技術外還要有一點運氣。」

關於前戰雙殺特別多，導致攻勢因此中斷，洪總表示，「棒球就是這樣，運好的時候怎麼打都安打，一場球賽4次雙殺也很難得，沒有選手願意打雙殺。」

除了雙殺特別多之外，昨日9局下半悍將最後進攻機會，林威廷代跑站上一壘，自行判斷發動盜壘後失敗出局，洪總表示，「賽後有跟他稍微提一下，9下最後機會，起跑要再思慮一下，如果是5、6局有機會就跑，死了沒關係，但9下要更慎重。」

洪總強調選手願意盜壘當然很好，不過當時是出局後就沒有下一局的狀況，所以一定要很有把握才能啟動。

(中時 )