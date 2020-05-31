鍾瑶、羅宏正、藍鈞天、張景嵐、茵芙、劉紀範、馮愉瑄31日現身台視、三立周日偶像劇《跟鯊魚接吻》最終回見面會。鍾瑶、羅宏正在最終集感動求婚，她笑稱這是自己首次拍求婚戲，當下還感動落淚，並喊話另一半求婚12次才願意點頭嫁人，「我真的對結婚沒有憧憬。」但坦言喜歡驚喜，「如果不夠驚喜可能要重來。」羅宏正則預告31日晚上完結篇，「我們能做的都做了，反而是導演希望我們收一點。」

藍鈞天很喜歡這次劇本的反派設定，「後面這幾集情緒很激烈，我聲音都啞了，用眼神瞪人也好累。」他笑稱自己角色太壞，連女兒都直喊：「我不要看！爸爸在裡頭太壞。」他提及有次帶女兒出去剛好碰上劇組，結果女兒一看到鍾瑶、羅宏正拍吻戲立刻變身死忠粉絲，「我真的不知道該不該擋。」

《跟鯊魚接吻》舉行最終回見面會。（三立提供）

而茵芙、張景嵐在劇中有兩女撕打戲，茵芙演完太入戲，氣到看影片回放還全身發抖，「真的超生氣。」她首次演女生互打戲，當時剛好眼睛受傷，讓大家以為戲裡是打真的，不斷關心「是否被家暴」？她妙回：「現在沒人可以對我家暴啦，請大家不用擔心。」

(中時 )