台南市府置入行銷，數十種農特產品搭防疫記者會直播曝光。（劉秀芬攝）

台南市府置入行銷，數十種農特產品搭防疫記者會直播曝光。（劉秀芬攝）

中央流行疫情指揮中心防疫記者會31日移師至台南，於柳營尖山埤江南渡假村舉行，中午指揮官陳時中一行人先參加了在地風味料理英雄宴，1點隨即展開記者會，會場一長桌的台南美食、農特產品、花卉，格外吸睛。

台南市政府巧思，在陳時中等5人座位前擺了一長桌的農特產，有台南越光米、東山咖啡、林百貨林肉包、蓮藕麵、蓮子、火龍果、芒果，再裝飾在地特色蓮花、蘭花、火鶴，擺滿長長一桌，隨著直播在全國觀眾前曝光。

記者會結束後，陳時中一行人正要離開會場，台南市觀旅局長郭貞慧、衛生局長陳怡、農業局農產行銷科長邱季芳等人追上留人，介紹桌上的台南農特產品給阿中部長，陳時中也聽得津津有味，還對林肉包特別有興趣。

郭貞慧表示，市長黃偉哲多天前就提出這個點子，在市府各部門通力合作下，挑選特色農產、美食、在地花卉，記者會前再趕工布置，希望在記者會曝光，提升台南農特品知名度。

(中時 )